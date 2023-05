Elettra Lamborghini: "Non potrei mai vivere con 1500€ e per un figlio non h...

È pronta a tornare nei negozi di dischi Elettra Lamborghini. La cantante è prossima alla pubblicazione di ‘Elettraron‘, il suo nuovo album, mentre in autunno tornerà in tv tra i giurati di Italia’s Got Talent nella prima edizione in streaming su Disney+.

Icona dei social e del twerking, Elettra Lamborghini è da tre anni moglie del dj olandese Afrojack e si divide tra l’Italia e Miami. A Vanity Fair ha raccontato: “Da piccola i miei genitori mi portavano a passare del tempo in una fattoria e io pensavo di voler vivere così, facendo le ricotte in casa, mi sentivo una campagnola”.

“Da un lato dico che vivrei nel nulla con 1500 euro al mese, ma poi no, non invidio chi ci riesce”, commenta nell’intervista. “Magari sono i più felici al mondo con quella cifra, dipende dalle aspettative. C’è a chi non frega niente di diventare milionario”, prosegue. “Per come sono fatta non accetterei quello stile di vita, ma ai miei figli direi che i soldi non hanno valore. Anzi, mi sento quasi in colpa a guadagnare più di un dottore che salva vite”.

Si dice felice del suo matrimonio Elettra, che però sul mettere al mondo un bambino ci pensa due volte: “Ho paurissima all’idea di diventare mamma. E poi un bambino vuole stare con la mamma e io in questo momento non ci penso, ho altre cose da fare, non ho la testa e neppure il tempo di andare in bagno, figurarsi partorire”.