Elettra Lamborghini non riesce a cancellare i suoi tatuaggi: “Che brutti!”

Elettra Lamborghini ha mostrato ai fan i suoi tatuaggi e ha svelato perché vuole cercare di cancellarli.

Elettra Lamborghini: i tatuaggi

L’ereditiera Elettra Lamborghini è pentita per alcuni dei suoi tatuaggi e sui social li ha mostrati ai fan lamentandosi perché, dopo diverse sedute con il laser, non sarebbe riuscita ancora a farli sparire del tutto.

“Che brutti!”, ha ammesso sconsolata, e ancora: “Che dite, sta venendo via? Sull’altro mi sa che dovrò farci qualcosa sopra”, ha affermato.

Già in passato l’ereditiera aveva parlato con i fan dei suoi numerosi tatuaggi ammettendo di essersi pentita di averne fatti alcuni dei più vecchi.

“Me li sto togliendo perché mi sono tatuata tutti i nomi dei miei cavalli, cani e pesci che ora sono morti e avere solo morti tatuati mi è presa male visto che ho anche il nome del mio maschio tatuato.

A parte questo, mi sono semplicemente stufata. Date retta ai vostri genitori quando dicono “E se poi te ne penti”?”, ha dichiarato l’ereditiera via social.

L’amore per Dj Afrojack

Sventure legate ai tatuaggi esclusi tutto sembra procedere per il meglio per l’ereditiera che oggi, accanto al marito Nick Van de Wall, sembra aver trovato la felicità. I due sono convolati a nozze nel 2020 e Elettra Lamborghini non ha nascosto che, in futuro, le piacerebbe avere un bambino.

In tanti si chiedono quando lei e il Dj si decideranno a costruire una famiglia tutta loro.