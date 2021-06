Elettra Lamborghini opinionista dell’Isola dei Famosi 2022? “Riconosco i miei limiti”

Anche l’edizione 2021 dell’Isola dei Famosi, la prima condotta da Ilary Blasi, è arrivata alla sua naturale conclusione, con la vittoria di Awed. Parlando della sua esperienza nel reality di Canale 5, Elettra Lamborghini ha rilasciato a “Il Punto Z” di Tommaso Zorzi alcune interessanti dichiarazioni in merito al suo possibile rinnovo come opinionista nell’edizione 2022.

Elettra Lamborghini parla dell’Isola

“Fare l’opinionista è stata una bella esperienza. Sono grata a Ilary, a Mediaset, alla produzione e a Banijay Group. Francamente però riconosco i miei limiti, sono onesta.

Non lo so, forse tra qualche anno. Per me non era nemmeno il periodo, c’era la pandemia e tutto il resto. Quindi lo rifarei tra diversi anni, ma non dopo essere stata malata”. La bella ereditiera ha dunque confermato di voler tornare a dedicarsi alla sua passione primaria, ossia la musica. Non è escluso, peraltro, che voglia prendersi del tempo da dedicare anche alla sua famiglia appena nata col dj Afrojack, magari pensando a un bebè nel prossimo futuro.

Onesta come al solito, Elettra Lamborghini ha del resto dimostrato in più occasioni di sapersela cavare in diversi settori, dal canto al ballo alla presentazione. Un periodo di stop potrebbe dunque giovare alla sua creatività.