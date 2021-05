Elettra Lamborghini, outfit total white per la semifinale de L’Isola

Nel corso della ventunesima puntata de L’Isola dei Famosi Elettra Lamborghini ha sfoggiato un look che non è passato inosservato.

Lunedì 31 maggio 2021 Ilary Blasi è tornata in onda con la ventunesima puntata della nuova edizione de L’Isola dei famosi. Al suo fianco i tre opinionisti, ovvero Iva Zanicchi, Tommaso Zorzi e Elettra Lamborghini. Proprio quest’ultima ha ammaliato il pubblico a casa con un look che non è passato di certo inosservato.

Ecco cosa è successo.

Elettra Lamborghini, l’outfit dell’opinionista

La conduttrice ha dato il via alla ventunesima puntata de L’Isola dei Famosi salutando gli opinionisti e alcuni ex naufraghi presenti in studio.

Elettra Lamborghini, il look

A tal proposito, a destare particolare interesse è stata la Lamborghini che ha sfoggiato un look in grado di mandare i suoi fan in visibilio. Per l’occasione, infatti, si è presentata in studio con un outfit total white, con giacca e pantaloni White Wise, in grado di mettere in risalto le sue forme.

A differenza della scorsa puntata, inoltre, ha sfoggiato per l’occasione una capigliatura liscia. Un look che ha attirato l’interesse del pubblico, con alcuni utenti che sui social hanno colto l’occasione per scrivere messaggi di apprezzamento.

Elettra Lamborghini, l’abito di Ilary Blasi

Oltre alle varie dinamiche create dai vari protagonisti del reality, ad ogni puntata, a destare particolare attenzione, sono gli outfit della conduttrice e degli opinionisti.

Ebbene, proprio soffermandosi sulla padrona di casa, ricordiamo che Ilary Blasi ha ammaliato il pubblico a casa con un abito lungo, tempestato di paillettes argento, il cui colore cambia in base alla luce.

In grado di mettere in risalto le forme della conduttrice, presenta uno spacco vertiginoso, spalline pronunciate e un piccolo strascico. Immancabili, come al solito, i tacchi a spillo.

Questa volta la presentatrice si è presentata in studio con un’acconciatura liscia e un make up ad accentuare lo sguardo. Un look che è stato particolarmente apprezzato dal pubblico a casa, con molti utenti che hanno colto l’occasione per riempire la conduttrice di messaggi di gradimento tramite social.

Elettra Lamborghini, la semifinale

La conduttrice ha dato il via alla ventunesima puntata de L’Isola dei famosi salutando gli opinionisti e gli ex naufraghi presenti in studio. La Blasi ha quindi chiuso il televoto. Alla fine ad essere eliminata è Isolde Kostner con il 56% dei voti. Si salva Matteo con il 44% di voti. La naufraga ha quindi ringraziato tutti affermando: “Non la dimenticherò mai”. Prima di lasciare la Palapa ha inoltre dato il bacio di Giuda che vale una nomination a Matteo in quanto tra gli ultimi arrivati.