Elettra Lamborghini: il padre Tonino ha cercato di ostacolare la sua carriera in ogni modo, ma non è riuscito nel suo intento.

Elettra Lamborghini è sulla cresta dell’onda da qualche anno e le sue canzoni riscuotono sempre un grande successo. Eppure, il padre Tonino ha cercato di ostacolare la sua carriera in ogni modo. E’ stato proprio il famoso imprenditore a vuotare il sacco.

Elettra Lamborghini: il padre ha cercato di ostacolare la sua carriera

Intervistato dal settimanale F, Tonino Lamborghini ha ammesso di aver cercato di ostacolare la carriera musicale di Elettra in ogni modo. L’uomo non era affatto d’accordo sulle scelte lavorative della pargola, ma lei è apparsa irremovibile fin dal primo momento. Voleva sfondare come cantante e nessuno della sua famiglia è riuscito a farle cambiare idea. Lamborghini senior ha dichiarato:

“In passato non nascondo che mia figlia mi ha dato preoccupazioni. Sin da piccola era tosta, non faceva capricci ma sapeva perfettamente quel che voleva. Eravamo tutti contrariati, ma non c’era nulla da fare. Elettra stava al computer tutto il giorno, studiava il personaggio che voleva diventare, cercava i contatti con i manager. Tutti in famiglia l’abbiamo ostacolata, io ho cercato di metterle i bastoni tra le ruote, ma non ci sono riusciti”.

Tonino Lamborghini spiazzato da Elettra

Sono trascorsi alcuni anni da quel momento e Tonino Lamborghini non può che dirsi contento della carriera di sua figlia. Elettra è riuscita a sfondare e anche se la sua voce non è indimenticabile, le sue canzoni riscuotono sempre un grande successo. Il padre della cantante ha dichiarato:

“Devo ammettere che la determinazione di mia figlia e la capacità con la quale aveva costruito il suo percorso, la serietà con la quale ci si è dedicata ha spiazzato anche me. È stata brava, ha avuto ragione lei”.

Elettra Lamborghini pronta per Caramello

Mentre il padre cercava di ostacolare la sua carriera, Elettra è andata avanti come un treno. In soli quattro anni ha ottenuto otto dischi di platino e tre d’oro, ai quali si aggiungono milioni di visualizzazioni su YouTube e altrettanti streaming su Spotify. Venerdì 17 giugno 2022, la Lamborghini uscirà con un nuovo singolo intitolato Caramello. La canzone, che la vede collaborare con Rocco Hunt e Lola Indigo, sarà di certo un altro successo.