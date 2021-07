Elettra Lamborghini seminuda sui social: il topless integrale e lo slip super sgambato

Un nuovo scatto di Elettra Lamborghini ha letteralmente mandato in sollucchero i fan: il topless e il micro slip della cantante in vacanza a Ibiza

In vacanza alle Baleari, e precisamente a Ibiza, insieme al marito Afrojack, Elettra Lamborghini appare all’apice della sua forma fisica. Se nelle scorse ore si era diffusa la notizia di una probabile gravidanza, ecco che sull’isola della movida per eccellenza la regina del twerking nostrano ha nuovamente sbalordito i fan con uno scatto a dir poco bollente.

La foto in questione, postata sulla sua pagina ufficiale Instagram, vede nel dettaglio la showgirl romagnola perfettamente abbronzata con indosso un mini slip bianco super sgambato e niente reggiseno. A proteggere il suo bombastico topless c’è soltanto il marito DJ, che abbracciandola da dietro le copre la scollatura in maniera strategica.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elettra Lamborghini (@elettralamborghini)

Elettra Lamborghini super bollente a Ibiza

Inutile sottolineare come anche questo ennesimo post abbia fatto incetta di like, trovando il pieno apprezzamento di follower e ammiratori della spumeggiante ereditiera. Il periodo d’oro per Elettra Lamborghini sembra del resto continuare alla grande, anche in vista del suo nuovo successo musicale che ha già conquistato il disco d’oro.

Stiamo chiaramente parlando dell’ultimo singolo dal titolo Pistolero, candidato a diventare uno dei tormentoni estivi del 2021.

Dopo l’esperienza all’Isola dei Famosi come opinionista, la showgirl pare dunque esser tornata alla sua passione iniziale, mentre “Musica (e il resto scompare)”, “La Isla” e “Twerking Beach” continuano e regalarle un consenso strabiliante.