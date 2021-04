Elettra Lamborghini stupisce tutti: “Non mi vedrete per tanto tempo”

Durante una recente intervista Elettra Lamborghini ha dichiarato che dopo l'Isola dei Famosi si allontanerà dall'Italia

Elettra Miura Lamborghini è senza dubbio una delle showgirl maggiormente richieste e apprezzate dalla televisione degli ultimi tempi. Con un forte personalità e un aspetto sicuramente prorompente, la nuova opinionista dell’Isola dei Famosi si configura pertanto come l’ereditiera più invidiata d’Italia.

Prima dell”Isola l’abbiamo vista anche come giudice a The Voice, poi ha realizzato un documentario sul suo matrimonio per Discovery Plus, è infine ha partecipato a Mtv Cribs, oltre a numerosi reality sia nel Belpaese che all’etero. Il rischio è forse quello di una sovraesposizione eccessiva e controproducente?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elettra Lamborghini (@elettralamborghini)

Proprio in merito a ciò, la performer emiliana ha risposto ad alcune domande di un noto quotidiano nazionale, dichiarando che dopo L’Isola si fermerà per un po’. “Probabilmente andrò all’estero. Nonostante le soddisfazioni lavorative, è stato un anno molto difficile. Ho vissuto molti lutti e mi sono buttata sul lavoro. Forse è bene che stacchi un attimo per riprendermi al 100%. Ho bisogno di fermarmi per poi ripartire con qualcosa di diverso.

Ma soprattutto voglio tornare a cantare”. Contraria alla eventuale sperimentazione di nuovi generi musicali, Elettra Lamborghini vuole dunque tornare al suo primo amore, ossia quello che la musica.