Elettra Lamborghini sul cast di Sanremo 2023: "Lei se la tira, loro clown"

Ospite di Alessandro Cattelan, Elettra Lamborghini ha commentato il cast del Festival di Sanremo 2023.

La cantante, che non sarà all’Ariston, ha lanciato diverse frecciatine.

Elettra Lamborghini sul cast di Sanremo 2023

Elettra Lamborhini sta vivendo un periodo difficile, ma ospite di Stasera c’è Cattelan ha commentato in modo pungente il cast del Festival di Sanremo 2023. L’artista, che quest’anno non sarà in gara all’Ariston, ha lanciato diverse frecciatine, ma soltanto di alcuni personaggi sono stati svelati i nomi. Il conduttore Alessandro Cattelan, infatti, ha mostrato le foto solo ad Elettra, lasciando i telespettatori nel dubbio.

Le frecciatine di Elettra Lamborghini

“Non credo che guarderò il Festival di Sanremo quest’anno perché quella settimana sarò a Miami“, ha ammesso la Lamborghini. Anche se non presterà attenzione alla kermesse, Elettra fa il tifo per Lazza, ma spera di veder trionfare Gialuca Grignani. Davanti ad una foto, ha esclamato “Lui lo adoro, mi fa se**o“, mentre per un’altra immagine ha tuonato: “Lui lo ascoltavo da piccola, ma l’altro non so chi sia“.

A questo punto, Cattelan non ha potuto fare altro che intervenire. Lo scatto in questione, infatti, rappresentava gli Articolo 31. Il conduttore ha esclamato: “Si chiama DJ JAD è l’altro Articolo 31!”.

Elettra: il cast di Sanremo 2023 non la convince

Le altre frecciatine di Elettra, purtroppo, non hanno visto svelata l’identità dei destinatari: “Questo c’era anche l’anno scorso“; “Se fossi nella sua posizione mi sarei c*gata addosso tantissimo, ma spero che vinca“; “Lui vince, lo sappiamo, ma vorrei vincesse un giovane perché l’ha già vinto cinquanta volte“; “Loro li ho visti prima qua, sbaglio? Ah non erano loro? Scusate ma io ascolto musica reggaeton non ho cultura della musica italiana“; “Fa un po’ troppo la fi*a da quello che ho sentito, recentemente se l’è un po’ tirata, ho letto del gossip“; “In questa foto sembrano dei pagliacci, ma il capello mi piace” e “Loro piacciono molto ai gay, ma dovrebbero far vedere di più la mercanzia“.