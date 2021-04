Elettra Lamborghini: svelato perché a L’Isola dei Famosi siede distante da Zorzi e Iva Zanicchi

Tommaso Zorzi ha svelato perché Elettra Lamborghini non siede vicino a lui e ad Iva Zanicchi all'Isola dei Famosi 2021.

Elettra Lamborghini: il mistero del posto a L’Isola dei Famosi

In tanti si sono chiesti perché Elettra Lamborghini – opinionista dell’Isola dei Famosi 2021 – fosse seduta molto distante rispetto agli altri due opinionisti del reality show, Tommaso Zorzi e Iva Zanicchi. A rispondere a tale domanda è stato lo stesso vincitore del Grande Fratello Vip 5, che ha confessato: “Non c’è un motivo preciso, è per via del protocollo anti Covid”, e ancora: “Non c’era spazio sul palco per tre poltrone vicine con un metro di distanza una dall’altra.

Ma giuro che nessuna Elettra Lamborghini è stata maltrattata”, ha concluso scherzando. Dunque il motivo per cui Elettra Lamborghini si è seduta lontano dagli altri 2 opinionisti è legato alle norme in vigore per l’emergenza Coronavirus (anche se poi, spesso e volentieri, lei, Zorzi e Iva Zanicchi si sono mostrati vicinissimi in diretta per scattarsi selfie o salutare il pubblico televisivo). Chiaramente tutti e tre gli opinionisti – così come la conduttrice, Ilary Blasi – vengono costantemente sottoposti ai dovuti controlli per verificare che non siano positivi al Covid.

Elettra Lamborghini è approdata all’Isola dei Famosi con qualche giorno di ritardo rispetto ad Iva Zanicchi e Tommaso Zorzi: l’ereditiera infatti è risultata positiva al Coronavirus e ha dovuto trascorrere alcune settimane in isolamento in attesa di poter finalmente prendere il suo posto allo show.