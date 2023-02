Elettronica annuncia 200 nuove assunzioni entro fine 2023

Milano, 10 feb. (askanews) – Un’azienda che cresce e assume, nonostante la congiuntura complessa e le incertezze del momento storico. Elettronica, impresa attiva da 70 anni nel comparto della difesa, sia lo scorso anno sia nell’anno in corso sta assumendo nuovo personale specializzato.

“Elettronica – ha detto Massimo De Bari Massimo De Bari, Vice President People, Communication & Asset Management – è un’azienda in forte espansione, ci muoviamo su nuove geografie, sviluppiamo nuove tecnologie e nuovi prodotti.

Per questo abbiamo bisogno di ingegneri del software, di ingegneri elettronici, in generi delle telecomunicazioni e anche tanti tecnici. L’anno scorso Elettronica ha assunto 140 persone, quest’anno conta di arrivare fino a 200 entro la fine del 2023″.

In questo senso, per sostenere la crescita e lo sviluppo, Elettronica ha deciso verificare il proprio stato di salute interpellando volontariamente le proprie persone, attraverso strumenti come Great Place to Work, che per il sesto anno consecutivo ha inserito l’azienda tra le migliori società italiane con più di 500 dipendenti in cui lavorare.

“La salute di un’organizzazione – ha aggiunto De Bari – non passa necessariamente dal fatturato o dalla produttività. Lo stato di salute di un’azienda passa dal benessere fisico e psicologico delle sue persone”.

Partendo dalla convinzione che la pandemia ha cambiato in modo significativo i bisogni delle persone, Elettronica ha voluto fare delle azioni concrete per migliorare la percezione e la fiducia nell’azienda da parte di chi ci lavora.

“Come lo abbiamo fatto – ha concluso il vice presidente -? Realizzando azioni a sostegno del welfare, attuando campagne di prevenzione e salute, miglioramento del work-life balance e attraverso tante altre iniziative che ci stanno permettendo di mantenere forte un asset fondamentale della nostra azienda: la nostra cultura costruita in 70 anni di storia”.

Una cultura che, nelle parole del manager, ha l’obiettivo di cementare le relazioni tra le persone che vi lavorano.