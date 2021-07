Elettronica Group e Campus Bio-Medico insieme per la ricerca

Roma, 14 lug. (askanews) – Sviluppare ricerca, formazione e sperimentazione su temi di grande interesse per la trasformazione tecnologica del Paese. Sono gli obiettivi dell’accordo di collaborazione siglato da Elettronica Group e Università Campus Bio-Medico di Roma e che coinvolgerà oltre ad Elettronica, la sua partecipata Cy4Gate.

Un accordo che vuole incidere su settori a maggior potenziale di innovazione dal punto di vista scientifico e tecnologico, che registrano un trend positivo di crescita e investimenti e rivestono un ruolo di primo piano nella crescita tecnologica del Paese.

Da qui il processo di collaborazione per potenziare il rispettivo know-how grazie a progetti comuni di ricerca e sviluppo sui temi dell’intelligenza artificiale, cyber security, robotica, e sull’utilizzo dello spettro elettromagnetico applicato alle scienze biomediche. Una collaborazione che prevede anche l’attivazione di corsi di formazione e seminari sugli stessi temi.

Enzo Benigni, Presidente e Amministratore Delegato di Elettronica:

“Si mette in evidenza la possibilità di lavorare quando la nuova tecnologia digitale rende possibile tutto questo e in campi completamente diversi.

Dimostrando che il mondo della tecnologia digitale ha un immenso campo di applicazioni sino a toccare la scienza medica, o la nostra scienza di sistemi complessi.

“Ma c’è una base comune dove il colloqui diventa possibile. E questo apre molti orizzonti rispetto a prima quando le due cose si vedevano separate”.

Una collaborazione che rappresenta un volano potente per il sistema-Paese attraverso una stretta sinergia tra mondo della formazione e della ricerca con il mondo dell’impresa, come conferma il Rettore dell’Università Campus Biomedico di Roma, Raffaele Calabrò: “Penso sia un accordo di grande rilievo, tra una azienda importante che fino ad oggi ha lavorato prevalentemente nel tema della Difesa ma che ha compreso che si può passare a tante altre realtà come quello della salute, della capacità di incidere sull’uomo e sull’ambiente. Credo che l’Università Campus Biomedico che su questi temi sta lavorando da molto collaborando con un’azienda di questo livello su progetti formativi, di ricerca, su prodotti che possono trovare il loro spazio anche sul piano commerciale sia veramente una grande occasione per entrambe le istituzioni”.