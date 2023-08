Elettrosmog, Pecoraro Scanio: "Blitz governo contro salute pubblica"

Roma, 7 ago. (askanews) – Alfonso Pecoraro Scanio presidente della fondazione Univerde da ministro intervenne più volte per limitare i danneggiano da elettrosmog e oggi rilancia l’allarme per il blitz atteso nel consiglio dei ministri di oggi. “Assurdo il blitz ad agosto per infilare in un decreto accozzaglia un incredibile aumento dei limiti di elettrosmog. La comunità scientifica ha certificato i danni alla salute e l’Italia è già in ritardo su altri paesi europei nel riconoscere i danni da elettrosensibilità. Il parlamento si muova per bloccare questa vergogna. E spero che anche il presidente Mattarella possa non avallare questa forzatura certamente senza i requisiti di urgenza richiesti per un decreto legge”.