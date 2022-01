Elezione del Presidente della Repubblica, oggi il secondo scrutinio: Draghi incontra i leader

Avrà inizio oggi alle 15 il secondo scrutinio per l'elezione del Presidente della Repubblica: ancora manca un nome condiviso tra i partiti.

Dopo la fumata nera della prima votazione, che si è conclusa con una valanga di schede bianche, oggi alle 15 avrà luogo il secondo scrutinio per l’elezione del Presidente della Repubblica. I senatori e i deputati sono già stati divisi in fasce orarie per rispettare le disposizioni anti Covid a Montecitorio e, come ieri, si recheranno uno ad uno nella cabina per esprimere la propria preferenza.

Elezione del Presidente della Repubblica: secondo scrutinio

La chiama avrà inizio alle 15,03, con i sei deputati che per motivi di salute hanno chiesto di votare per primi, i 6 senatori a vita e i primi senatori in ordine alfabetico. Seguiranno poi deputati e delegati regionali, tutti chiamati due volte.

Intanto il Premier Draghi, la cui candidatura non è ancora stata esclusa dai partiti, è sceso in campo per incontrare in colloqui separati Matteo Salvini, Enrico Letta e Giuseppe Conte.

All’ordine del giorno il suo trasloco al Quirinale ma soprattutto come e in che modo mantenere in piedi un governo anche se non sarà lui a guidarlo.