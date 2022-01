Quirinale, all’ottava votazione la maggioranza c’è: sarà fumata bianca?

L'ottava votazione per l'elezione del presidente della Repubblica è in corso. Si attende la fumata bianca per Sergio Mattarella

È in corso l’ottava votazione per sancire il nuovo presidente della Repubblica. Dopo sette fumate nere, molto probabilmente il nome di Mattarella sarà quello che otterrà la maggioranza in questo scrutinio.

L’ottava votazione potrebbe essere l’ultima: una parte del centrodestra appoggia Mattarella al Quirinale

La maggioranza teoricamente c’è e sembra compatta. Non ci sono candidati di bandiera, ma un solo nome: Sergio Mattarella. A dare conferma di ciò sono i principali partiti del nostro scacchiere politico. Da Letta a Salvini, leader opposti ed incomparabili, ma che hanno trovato un filo conduttore nel Mattarella bis. Matteo Salvini aveva già dichiarato in mattinata di essere disposto ad accettare l’ipotesi di una riconferma di Mattarella al Quirinale per il bene del paese.

A seguire Salvini anche il collega Silvio Berlusconi, leader di Forza Italia. I due partiti sono sulla stessa lunghezza d’onda e i voti dei loro grandi elettori, per questa votazione, andranno sicuramente al presidente in carica.

Quirinale, la coalizione giallo-rossa voterà Mattarella

Anche la coalizione giallo-rossa, dopo aver tirato pochi fuori dal cilindro, tra questi quello di Andrea Riccardi e di Elisabetta Belloni, ha optato per rieleggere Sergio Mattarella.

Giuseppe Conte, Enrico Letta e Roberto Speranza, che in questo mese hanno rappresentato il triumvirato dei democratici italiani, hanno voluto lasciare la situazione così com’è. Di sicuro meno protagonisti della destra, sono riusciti comunque ad ottenere uno dei risultati sperato visto che già mesi prima gridavano al Mattarella bis. Ciò nonostante, Letta ha detto di essere deluso in quanto non aver trovato un accordo tra le varie forze politiche rappresenta una sconfitta per la nostra Nazione.

I voti dei grandi elettori del centrosinistra e dei pentastellati andranno anch’essi all’attuale presidente in carica.

Arriva il “no” di Fratelli d’Italia per la riconferma di Mattarella al Quirinale

L’unica “sconfitta” in questa corsa al Colle è Giorgia Meloni. La leader di Fratelli d’Italia è una vera e propria furia contro i suoi alleati e i suoi rivali. La Meloni ha dichiarato che lei e i suoi non appoggeranno Mattarella e i loro voti andranno tutti all’ex magistrato Carlo Nordio. Giorgia Meloni è delusa dal centrodestra che ha ceduto al ricatto della sinistra non combattendo fino in fondo per il loro obiettivo iniziale. A tal proposito, per la Meloni, la destra dovrà ripartire da zero. E se questa situazione dovesse portare all’inizio di una scissone? Solo il tempo può dirlo. I voti dei grandi elettori di Fratelli d’Italia, quindi, come già riportato, non andranno a Sergio Mattarella.

L’ottava votazione può essere quella decisiva?

Facendo due calcoli la maggiornaza sembra esserci e l’elezione dovrebbe essere una mera formalità. La fumata bianca, salvo sorprese dell’ultimo secondo, dovrebbe arrivare al termine di questa votazione. Si attenderà l’ottavo scrutinio quindi per poter dire con certezza che Sergio Mattarella sarà riconfermato presidente della Repubblica per altri sette anni.