Elezione del presidente della Repubblica, Salvini: “Centrodestra compatto su Berlusconi al Quirinale”

L'annuncio di Matteo Salvini prima del tavolo tra i partiti mette in chiaro le idee del Centrodestra. Letta risponde: "Guardare agli interessi del Paese"

L’annuncio di Matteo Salvini prima del tavolo tra i partiti mette in chiaro le idee del Centrodestra, restare uniti attorno al leader di Forza Italia. Letta risponde: “Si guardi agli interessi del Paese.”

Presidente della Repubblica, l’annuncio di Salvini: le dichiarazioni

Il segretario della Lega Matteo Salvini chiarisce una volta per tutte la posizione del Centrodestra in vista del tavolo tra partiti con vista sul Quirinale: “Il Centrodestra compatto e convinto nel sostegno a Silvio Berlusconi. Non si accettano veti ideologici da parte della sinistra. Spero che nessun segretario e nessun partito si sottraggano al confronto e alla responsabilità.”

Presidente della Repubblica, l’annuncio di Salvini:

Gianni Letta parlando all’uscita della Camera ardente di Sassoli spiega: “Si deve guardare agli interessi del Paese e non di parte.

Il clima che si respirava quando è stato commemorato David Sassoli in Parlamento era straordinario, di desiderio da tutte le parti di contribuire a guardare agli interessi del Paese e non di parte. Se il clima sentito alla Camera e al Senato nel ricordo di David fosse quello che porta i grandi elettori a votare per il presidente della Repubblica sarebbe una grandissima lezione e il contributo di David alla pacificazione del Paese e allo sviluppo dell’Italia.”

Presidente della Repubblica, l’annuncio di Salvini: il momento decisivo

Nel frattempo si avvicina sempre di più quello che sarà il momento decisivo, con il presidente della Camera, Roberto Fico che ha convocato il Parlamento in seduta comune, con la partecipazione dei delegati regionali, lunedì 24 gennaio, alle ore 15.