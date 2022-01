Dalle ore 17:00, è in corso il sesto scrutinio per l’elezione del Presidente della Repubblica: attese nuove astensioni e schede bianche.

Al via il sesto scrutinio per l’elezione del Presidente della Repubblica che, al pari delle cinque votazioni precedenti, sta procedendo con la chiama dei senatori, dei deputati e dei delegati regionali. Al momento, è in corso la chiama dei deputati.

Elezione del Presidente della Repubblica, al via il sesto scrutinio: lo scenario post quinto scrutinio

Nella giornata di venerdì 28 gennaio, sono stati inaugurati i doppi turni di votazioni finalizzati a eleggere il prossimo Presidente della Repubblica Italiana. In questo contesto, venerdì 28, si sono tenuti due scrutini: il primo alle ore 11:00 e il secondo alle ore 17:00.

Per quanto riguarda il quinto scrutinio, prima del voto, il centrodestra aveva confermato la decisione di votare la presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati: la notizia era già trapelata in via ufficiosa nella serata di giovedì 27, al termine del vertice organizzato da Matteo Salvini.

Alla decisione del centrodestra, il centrosinistra ha risposto con l’astensione.

Il quinto scrutinio, si è concluso con un’ennesima fumata nera, 406 astenuti e 382 voti alla Casellati che hanno fatto emergere la presenza di 71 franchi tiratori all’interno del centrodestra e di significative spaccature nella coalizione.

Giorgia Meloni sui risultati del quinto scrutinio: “FdI si conferma partito granitico e leale”

L’esito del quinto scrutinio è stato commentato sia dalla Lega che dalla leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni.

Rispetto ai voti mancanti del centrodestra per la Casellati, infatti, fonti della Lega hanno riferito: “I 208 voti della Lega sono andati compatti su Casellati”.

Allo stesso modo, si è espressa Giorgia Meloni che ha dichiarato: “FDI alla 5ª votazione si conferma partito granitico e leale. Anche Lega tiene. Non è così per altri. C’è chi ha lavorato per impedire la storica elezione di un presidente di cdx. Gli italiani che credono in noi non meritano questo.

Ne parlerò con Salvini per sapere cosa ne pensa”.

FDI alla 5ª votazione si conferma partito granitico e leale. Anche Lega tiene. Non è così per altri. C’è chi ha lavorato per impedire la storica elezione di un presidente di cdx. Gli italiani che credono in noi non meritano questo. Ne parlerò con Salvini per sapere cosa ne pensa. — Giorgia Meloni 🇮🇹 ن (@GiorgiaMeloni) January 28, 2022

Sesto scrutinio: il centrodestra annuncia l’astensione, scheda bianca per il centrosinistra

Al termine del quinto scrutinio e in attesa che venisse aperta ufficialmente la sesta sessione di votazione, nel mondo politico, hanno ricominciato a susseguirsi frenetiche riunioni tra i leader di partito.

In questo contesto, poco prima che avesse inizio il sesto scrutinio, il centrodestra ha manifestato l’intenzione di astenersi dal voto senza ritirare la scheda elettorale.

Il centrosinistra, invece, ha deciso di votare scheda bianca. A questo proposito, sono giunte comunicazioni ufficiali da parte del Partito Democratico, del Movimento 5 Stelle, di Liberi e Uguali e di Italia Viva.

Elezioni Quirinale, incontro negli uffici del M5S tra Letta, Conte e Salvini

Il sesto scrutinio è regolarmente cominciato alle ore 17:00. In questo contesto, poco dopo l’inizio delle votazioni, è stato organizzato un vertice al quale hanno partecipato il segretario del PD Enrico Letta, il presidente del M5S GiuseppeConte e il leader della Lega Matteo Salvini.

L’incontro, che si è da poco concluso, è stato organizzato presso gli uffici del Movimento 5 Stelle, alla Camera dei Deputati.

Intanto, secondo quanto riferito da fonti interne al partito, il PD sta lavorando a una rosa di quattro nomi per il Quirinale da sottoporre al centrodestra e tra i quali scegliere la candidatura da votare in occasione del settimo scrutinio fissato per le ore 09:30 di domani, sabato 29 gennaio. Nello specifico, pare che il PD abbia indicato i nomi di Pier Ferdinando Casini, Giuliano Amato, Mario Draghi ed Elisabetta Belloni.

Enrico Letta sul vertice PD-M5S-Lega: “Sono ottimista ma non so se domani sarà il giorno buono”

In seguito all’incontro avvenuto negli uffici del M5S, il segretario del PD, Enrico Letta, ha rilasciato alcune dichiarazioni, affermando: “Sono in corso discussioni e poi vedremo, ci stiamo parlando. Casellati? Stamattina ero ottimista, è andata bene – e ha aggiunto –. Sono ottimista anche adesso, il centrodestra ha preso atto che non ci sono i numeri per un candidato di parte”.

Nonostante l’ottimismo professato, tuttavia, il segretario del PD ha ammesso: “Non so se domani sarà il giorno buono.Stiamo cercando un nome su cui trovare una intesa. Faremo di tutto per trovare una rapida soluzione, non parlo di nomi. Mi dispiace si sia iniziato a parlarci solamente adesso. Dobbiamo essere tutti vincitori, altrimenti non si arriverà mai a una soluzione”.

A quanto si apprende, il vertice tra Enrico Letta, Giuseppe Conte e Matteo Salvini potrebbe riprendere intorno alle ore 19:40.