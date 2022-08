Roma, 16 ago. (Adnkronos) – ''No, non mi candido…''. Adriano Galliani, storico collaboratore e amico di Silvio Berlusconi, uno dei fedelissimi del Cav in Parlamento, ha deciso di non ricandidarsi alle politiche 2022 del 25 settembre con Forza Italia per dedicarsi al suo Monza.

L'ex ad del Milan, ora manager del club brianzolo andato quest'anno in A, non vuole altre 'distrazioni' e dice all'Adnkronos: ''Voglio dedicarmi completamente al Monza in serie A''.