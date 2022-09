Tutto quello che c'è da sapere sulle Elezioni 2022

L’ora X sta ufficialmente per scattare per milioni di italiani, chiamati domani (domenica 25 settembre) alle urne per votare il nuovo Governo pronto ad insediarsi dopo le dimissioni dell’ex Premier Mario Draghi dello scorso luglio.

In molti sono già informatissimi, molti altri invece (i neo maggiorenni, in particolare) potrebbero dover votare per la prima volta in assoluto.

Vale in ogni caso la pena riassumere, in breve, tutto quello che è necessario sapere prima di recarsi alle urne per esprimere la propria preferenza. Esistono infatti delle informazioni di base fondamentali per non rischiare di perdere tempo o, ancor peggio, per non rischiare di invalidare il proprio voto con errori banali. Ecco un breve riassunto.

Come si vota alle Elezioni 2022

Gli italiani si recheranno alle urne per eleggere i propri rappresentanti alla Camera dei Deputati e al Senato.

Per questo, ad ogni elettore verranno consegnate due schede prima in entrare in cabina elettorale: quella rosa è per la Camera, quella gialla è per il Senato.

Le due schede sono identiche, a parte il colore: su entrambe sono indicati il nome del candidato nel collegio uninominale e, per il collegio plurinominale, il contrassegno di ciascuna lista o i contrassegni delle liste in coalizione che sono ad esso collegate. A fianco al contrassegno delle singole liste sono indicati i nominativi dei rispettivi candidati nel collegio plurinominale.

Per votare è necessario tracciare un segno/una croce con la matita che verrà fornita al seggio dagli incaricati nello spazio dove si trova il simbolo della lista che si è scelto di votare.

Se ci si rende conto di aver fatto un errore si può chiedere al presidente di seggio di sostituire una scheda. Una scheda nulla è una scheda dove il voto viene espresso con disegni o ghirigori, dove viene inserito il nome e il cognome dell’elettore, dove si trovano sbavature e dove sono state scritte altre cose che non siano un tratto o una croce in uno spazio diverso da quello sopra indicato.

Se si decide di scrivere il segno a matitta sul nome del candidato uninominale il voto verrà espresso allo stesso tempo anche per la lista ad esso collegata. Inoltre, nel caso ci fossero più liste collegate, il voto sarà suddiviso tra le liste della coalizione in proporzione ai voti ottenuti nel collegio.

I documenti da portare con sé e le altre info utili

Possono votare alle Elezioni 2022 rigorosamente nel proprio comune di residenza tutti i cittadini maggiorenni in possesso di una tessera elettorale. Nel caso in cui la tessera elettorale fosse stata smarrita o dovesse essere rinnovata domenica 25 settembre stesso sarà possibile fare richiesta di una nuova tessera presso l’ufficio elettorale del proprio comune, che rimarrà aperto e operativo ad hoc.

Oltre alla tessera elettorale è necessario presentare un documento di identità valido: anche la patente, oltre ovviamente alla carta di identità e al passaporto, è un documento accettato.

Gli orari

I seggi saranno aperti a partire dalle ore 7:00 del mattino fino alle ore 23:00 di domenica 25 settembre.

Nella propria tessera elettorale, ricordiamo, è indicato anche l’indirizzo del proprio collegio elettorale dove sarà necessario recarsi per esprimere il proprio voto.