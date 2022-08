Il Movimento 5 Stelle, da domani 5 agosto 2022 alle 14.00, aprirà ufficialmente sul suo sito alle autocandidature per le elezioni di settembre 2022.

Elezioni 2022, il Movimento 5 Stelle prepara le autocandidature

Si inizia venerdì 5 agosto alle ore 14.00 e si terminerà lunedì 8 agosto 2022 alle 14.00. In questi giorni e a queste ore sarà possibile candidarsi ufficialmente con il Movimento 5 Stelle, che vuole rappresentare il terzo polo indipendente non schierandosi né con il centrosinistra né con il centrodestra. I pentastellati puntano ad un ricambio generazionale visto che è in vigore il vincolo del doppio mandato.

Chi può candidarsi con il M5S?

Per candidarsi alla prossime politiche con il M5S bisognerà avere 25 anni minimo per la Camera dei Deputati e 40 anni minimo per il Senato della Repubblica. Ovviamente la fedina penale deve essere pulita e non si deve essere iscritti ad altri partiti, movimenti politici e associazioni massoniche. Un dato da non sottovalutare è anche quello relativo agli incarichi politici. Si legge sul sito del M5S che: “non potranno presentare la loro candidatura in conformità al voto degli iscritti del 25-26 luglio 2019 e del 13-14 agosto 2020: