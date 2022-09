Elezioni 2022, Renzi: "Berlusconi ha più follower su Tik Tok, Iv avrà più voti"

Roma, 11 set. (Adnkronos) – "Berlusconi ha molti più follower di noi su Tik Tok ma noi avremo più voti di lui". Così il leader di Iv, Matteo Renzi, parlando a Ercolano (Napoli), nell'ambito dell'iniziativa 'Discorso sulla cultura' in vista delle elezioni del 25 settembre 2022.

"Ho una certa soddisfazione intellettuale nel cuore quando vedo il presidente della Campania, Vincenzo De Luca – che abbiamo riempito di soldi che speriamo spenda bene – costretto a fare campagna elettorale per Giggino Di Maio, un 'personaggetto' che di candida a Fuorigrotta con i voti del Pd. Dopo aver detto che il Pd rubava i bambini a Bibbiano, Di Maio è stato costretto a elemosinare una candidatura al Pd", ha detto ancora Renzi.

E ancora: "Bisogna avere un disegno di Paese con il modello del sindaco d’Italia per avere più tenuta democratica. Lo dico per provocazione che non significa 'Giorgia stai serena' ma è semplice statistica: ogni due anni ho fatto cadere un governo. Le regole attuali lo consentono”, ha affermato inoltre il leader di Iv.