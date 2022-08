In vista delle elezioni 2022, sono ufficialmente scaduti i termini per presentare le liste delle candidature. Quali sono i nomi scelti dai partiti?

Elezioni 2022, sono scaduti ufficialmente i termini per presentare le liste delle candidature per le politiche del 25 settembre. Il Partito Democratico ha chiuso tra polemiche e malumori, scontentando buona parte della sua base.

Elezioni 2022, scaduti i termini per presentare le liste: turbolenze e polemiche nel Pd

Alle 20:00, è scaduto il termine per presentare le liste delle candidature per le elezioni del 25 settembre. Nel caso del Partito Democratico, le liste sono state chiuse tra forti ondate di dissenso e malumore. Nei giorni scorsi, hanno tenuto banco le polemiche che hanno visto protagoniste esponenti dem come Monica Cirinnà, Alessia Marani e Patrizia Prestipino. La situazione è ulteriormente degenerata con l’esplosione di casi mediatici legati alla diffusione di dichiarazioni controverse su Israele come quelle espresse da Raffaele La Regina, originariamente scelto come candidato in Basilicata e poi sostituito dal sottosegretario con delega agli Affari Ue Enzo Amendola.

Tra i candidati del Pd, comunque, sono stati confermati i nomi del governatore della Lazio ed ex segretario dem Nicola Zingaretti, dei ministri Dario Franceschini, Roberto Speranza e Andrea Orlando, della capogruppo Debora Serracchiani e dell’ex ministra Paola De Micheli. Ribadite, poi, anche le candidature del virologo Andrea Crisanti, dell’ex segretario Gianni Cuperlo, della vicepresidente dell’Emilia-Romagna Elly Schlein e di Piero Fassino.

Un altro caso che ha suscitato malumori, infine, riguarda la candidatura di Pierferdinando Casini a Bologna.

Enrico Letta, infine, è capolista in Lombardia e in Veneto.

Movimento 5 Stelle

Sul fronte del Movimento 5 Stelle, sono state confermate le candidature dell’ex magistrato Roberto Scarpinato, dell’ex pm anticamorra e Procuratore Nazionale Antimafia Federico Cafiero De Raho, della capogruppo al Senato Mariolina Castellone, del ministro dell’Agricoltura Stefano Patuanelli, dell’ex sindaco di Torino Chiara Appendino, della capogruppo in Commissione Affari Costituzionali Vittoria Baldino.

Seguono, ancora, l’ex capogruppo al Senato Ettore Licheri, il presidente della Commissione Giustizia Mario Perantoni, Michele Gubitosa, Mario Turco, Riccardo Ricciardi eAlessandra Todde.

Elezioni 2022, le liste presentate dal centrodestra

Fratelli d’Italia

Nell’ambito del centrodestra, Giorgia Meloni ha svelato i suoi candidati per le prossime elezioni. Tra i nomi scelti dalla leader di Fratelli d’Italia ci sono Giulio Tremonti, Antonio Guidi e Giulio Terzi di Sant’Agata.

Candidati, poi, anche l’ex magistrato Carlo Nordio, l’ex presidente del Senato Marcello Pera, Ignazio La Russa, Fabio Rampelli, Francesco Lollobrigida, Raffaele Fitto, il governatore uscente della Sicilia Nello Musumeci, Roberto Mania, Vittorio Sgarbi, Eugenia Roccella e Antonio Guidi.

Lega

Per quanto riguarda la Lega, Matteo Salvini ha candidato nei collegi uninominali della Camera i sottosegretari uscenti ossia Federico Freni, Rossano Sasso, Nicola Molteni, Vannia Gava, Tiziana Nisini. Tra i candidati anche Riccardo Molinari, Edoardo Rixi, Stefano Candiani, Claudio Durigon, Alberto Bagnai, Laura Ravetto, Giulia Bongiorno, Giancarlo Giorgetti, Andrea Crippa e Lorenzo Fontana.

Forza Italia

Nel caso di Forza Italia, nel novero dei candidati di Silvio Berlusconi è stato rivelato a sopresa il nome di Rita Dalla Chiesa. In lista, poi, anche Licia Ronzulli, il sottosegretario alla Giustizia, Francesco Paolo Sisto, Flavio Tosi, il presidente della Lazio Claudio Lotito, la presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati, Valentina Vezzali, Anna Maria Bernini.

Elezioni 2022, le liste del terzo polo

Infine, il terzo polo guidato da Carlo Calenda e Matteo Renzi ha deciso di candidare le due ex ministre di Forza Italia, Mara Carfagna e Mariastella Gelmini. Seguono Giuseppe Castiglione, l’ex governatore della Basilicata Marcello Pittarella, l’ex sindaco di Parma Federico Pizzarotti, Maria Elena Boschi, le ex ministre di Italia Viva Teresa Bellanova e Elena Bonetti.