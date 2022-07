Elezioni del prossimo 25 settembre e primi annuncia ufficiali su chi fra i bis sarà in lizza per il voto: Silvio Berlusconi si candida al Senato

Elezioni del 25 settembre e partenza col botto per Forza Italia: Silvio Berlusconi si candida al Senato, il leader di Forza Italia scende in campo direttamente per il voto politico del dopo Draghi e “si candiderà per un seggio al Senato alle prossime elezioni politiche in programma il 25 settembre 2022”.

Silvio Berlusconi si candida al Senato

A dare l’annuncio è stato in queste ore il coordinatore azzurro Antonio Tajani. In queste ore concitate successive alla caduta dell’esecutivo il Cav aveva detto: “Forza Italia è pronta, la campagna elettorale sarà molto contenuta nei tempi. Io sarò in campo, come altre volte. Sento il senso di responsabilità di essere presente affinché il mio Paese rimanga nella parte della libertà e della democrazia e non vada a sinistra”.

Il cambiamento “di cui l’Italia ha bisogno”

E ancora: “Tutti i giorni sarò qui a raccontare quel programma che ho già scritto per il 2023, che conterrà molte novità. Un programma avveniristico che porta il cambiamento di cui l’Italia ha bisogno”. Ora l’annuncio ufficiale in ordine a ciò che il leader azzurro aveva già in un certo senso preannunciato: per Palazzo Madama ci sarà in lizza Silvio Berlusconi e la lotta alla ricerca del consenso assume quei toni già “cadi” che di solito vanno in crescendo temporale.