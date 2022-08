Elezioni 25 settembre, il Movimento 5 Stelle ha pubblicato l’elenco completo dei candidati

Sono oltre 2000 i membri del Movimento 5 Stelle che si sono candidati alle elezioni parlamentarie. L'elenco è stato pubblicato nei canali ufficiali.

Il Movimento 5 Stelle ha pubblicato nella giornata odierna di domenica 14 agosto, l’elenco completo dei cittadini che si sono candidati alle elezioni del 25 settembre ormai prossime. Il capo politico ed ex premier Conte si è candidato per la Camera dei Deputati nel Lazio.

Il Movimento 5 Stelle pubblica l’elenco dei nomi in vista delle elezioni parlamentarie

Sono molti i nomi che vediamo nell’elenco dei candidati che si presenteranno alle parlamentarie. Tra questi troviamo l’ex sindaca del comune di Torino Chiara Appendino che si è presentata per il collegio del Piemonte 1. La capogruppo del senato Maria Costellone si è invece candidata nel collegio della Campania, mentre il ministro dell’agricoltura Patuanelli ha cambiato ramo del Parlamento e ha presentato la sua candidatura in Friuli Venezia-Giulia.

Virginia Raggi, come già anticipato nelle scorse settimane, non è nell’elenco, questo per via del raggiungimento del doppio mandato. La diretta interessata aveva tuttavia precisato che sia stata una sua scelta e che, secondo la normativa avrebbe potuto ripresentarsi nuovamente.

Conte: “Sarò capolista in più collegi”

Nel frattempo il capo politico del Movimento 5 Stelle, nei giorni scorsi aveva anticipato che sarebbe stato capolista in più collegi.

A Mattino Estate su Radio 24 aveva dichiarato: “C’è l’ipotesi sul tavolo, sì, io ci metto la faccia e lo devo fare per primo rispetto alla comunità del M5S e anzi devo garantire che le persone che porteremo in parlamento siano degni rappresentanti e portavoce dei nostri principi e dei nostri valori. Quindi sicuramente i cittadini mi troveranno in più circoscrizioni per cercare di portare avanti i principi e i valori del movimento e garantire tutto questo”.