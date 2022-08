Elezioni 25 settembre, Mastella minaccia: “Più spazi in tv o farò lo sciopero della fame”

Il segretario nazionale di Noi Di Centro Clemente Mastella, si fa sentire in una nota e minaccia lo sciopero della fame: "Voglimo più spazio in tv"

Le prossime elezioni politiche italiane, fissate per il 25 settembre, si avvicinano a grandi passi, ma qualcosa non piace a Clemente Mastella. Il segretario nazionale di ‘Noi Di Centro‘ è convinto che ad ottenere sempre più spazio in Tv siano i soliti volti noti di alcuni partiti: Mastella minaccia lo sciopero della fame se le cose non dovessero cambiare in questa campagna elettorale.

Clemente Mastella e la nota contro gli altri partiti “Vogliamo più spazio in tv”

Per spiegare la sua forte posizione, Clemente Mastella si affida ad una nota ufficiale, in cui spiega che cosa sta accadendo: “Continua la petulante insistenza di alcuni segretari di partito di monopolizzare i dibattiti televisivi. Abbiamo prodotto ricorso agli organi competenti per evitare un ennesimo scempio democratico, uno tra i tanti di questa singolare campagna elettorale.”

Mastella minaccia lo sciopero della fame

Il segretario nazionale di Noi Di Centro, poi, afferma con sicurezza che, per ragioni democratiche: “Gli spazi dovrebbero essere dati in più a chi non ha ministri che, pur dimissionari, continuano a frequentare le tv impazzando dovunque. Le ragioni della democrazia impongono parità di accesso.” Infine, ecco che arriva la minaccia: “Inizierò uno sciopero della fame se le regole dovessero essere disattese.”