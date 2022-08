Elezioni 25 settembre, Meloni attacca Di Maio: “Indegno ministro degli Esteri”

La leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, sul suo profilo Facebook, lancia una pesante stoccata a Luigi di Maio: "Scredita l'Italia"

Con le prossime elezioni politiche alle porte, i principali partiti italiani proseguono le loro campagne elettorali. Come di consueto accade, gli esponenti principali di questi partiti non si limitano ad evidenziare i punti di forza dei loro programmi, ma provano a screditare in qualche modo il lavoro degli avversari politici.

Giorgia Meloni su Di Maio, il duro attacco social: “Scredita l’Italia”

Giorgia Meloni, nella giornata di oggi, ha postato un lungo messaggio sul proprio profilo di Facebook in cui lancia una vera e propria bordata nella direzione di Luigi Di Maio. La leader di Fratelli d’Italia ha scritto sui social: “Il Ministro degli Esteri Luigi Di Maio, lo stesso delle interminabili gaffe internazionali a scapito dell’Italia, oggi racconta alla stampa che con un governo di centrodestra ci sarà una ‘vera e propria guerra economica’.

Io credo che un ministro pagato dai cittadini per screditare e rendere debole la propria Nazione agli occhi degli Stati esteri, soprattutto in una fase delicata come questa, sia semplicemente indegno.”

La strada verso le prossime elezioni: l’idea di Fratelli d’Italia

La Meloni ha continuato poi con il suo messaggio: “Di maio fa tutto questo solo per attaccare e diffondere menzogne contro i suoi avversari politici. Il 25 settembre col vostro voto potremo mandare una buona volta a casa la sinistra di Letta, Di Maio, Speranza e compagnia.”