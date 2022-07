Elezioni 25 settembre, Nicola Zingaretti candidato? “Sono a disposizione del PD”

Nicola Zingaretti parla in un'intervista della possibilità di essere un candidato del PD per le prossime elezioni politiche del 25 settembre

Nicola Zingaretti, il governatore della regione Lazio, ha dichiarato presso la trasmissione di Radio Radio ‘Radio anch’io’, di essere a disposizione del PD per le elezioni politiche fissate per il prossimo 25 settembre. Zingaretti, a quanto si apprende, vorrebbe lasciare il suo posto come governatore per essere pronto per le politiche e avrebbe già avuto il benestare di Letta.

L’intervista a Zingaretti: l’idea del PD

Zingaretti ha spiegato anche quali sono le prirità del Centrosinistra: “Si deve guardare a chi sarà d’accordo con una idea di Italia, di un Paese giusto con lo sguardo volto al futuro, che affronti il tema della rivoluzione ambientale, della lotta alle disuguaglianze come pilastro di un nuovo modello di sviluppo.

Abbiamo alle spalle anni drammatici in cui parlare di gente povera era percepito come un errore del passato. Una specie di persecuzione. Metteremo in campo questa idea di Italia. Credo che la cosa importante sia parlare con le persone. Il messaggio deve essere chiaro: il Pd è stata la forza pilastro fondamentale nella lotta al Covid e nel Pnrr, ora ce la può fare. E saremo garanti del fatto che nessuno verrà lasciato solo.”