Elezioni 25 settembre, parla Conte: “Movimento 5 Stelle primo partito al Sud”

A 12 giorni dalle elezioni politiche, il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte si ritiene soddisfatto dei sondaggi svolti al Sud Italia

“Il Movimento 5 Stelle è il primo partito nelle regioni del Sud Italia“ – a pronunciare queste parole è sttao lo stesso leader dei pentastellati, Giuseppe Conte, che guarda con fiducia verso le elezioni politiche del prossimo 25 settembre.

Giuseppe Conte rivela: “Il Movimento 5 Stelle è il primo partito al Sud”

Il Movimento 5 Stelle, come tutti sapranno, aveva stravinto le ultime elezioni politiche italiane datate 2018. Dopo un momento di impopolarità, aumentata soprattutto negli ultimi due anni, i pentastellati sembrano tornare ancora una volta in auge. Giuseppe Conte, attuale leader del partito, ha spiegato a margine di un convegno all’Ance, tutta la sua soddisfazione per i risultati degli ultimi sondaggi: “Al Sud ci danno come primo partito, lo diciamo con tutte le cautele del caso.

Questo significa che possiamo vincere molti uninominali ed è un incitamento a tutti gli elettori che si sentono genuinamente democratici, per consentirci di portare a casa anche dei risultati che si ritenevano persi.”

L’idea del Movimento 5 Stelle: si prosegue a schiena dritta

Conte, poi, ha approfittato della situazione per rimarcare ancora una volta la coerenza e le idee del Movimento: “Noi continuiamo ad andare per la nostra strada, abbiamo una proposta politica molto seria e obiettivi molto chiari.

Li presentiamo ai cittadini e confidiamo nella loro investitura di fiducia.” Infine, l’ex Premier risponde alle ultime dichiarazioni sul M5s rilasciate da Enrico Letta: “Per lui togliamo voti alla destra e non al Pd? Se togliamo voti alla destra, va bene. Mi sembra che sia contento anche lui, siamo tutti contenti.”