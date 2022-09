Elezioni 25 settembre, quali nomi “eccellenti” del centrosinistra non saranno in Parlamento

Da Emma Bonino a Monica Cirinnà, i nomi "eccellenti" del centrosinistra che non vedremo in Parlamento sono diversi. Scopriamo quali sono.

Le elezioni parlamentari sono ormai passate e con esse è arrivato il momento di fare un primo bilancio. Sono diversi infatti i parlamentari storici che non sono stati riconfermati nella nuova legislatura. Tra questi spicca, uno su tutti, il nome di Emma Bonino.

Il partito +Europa infatti è rimasto per pochissimo escluso dal nuovo parlamento in quanto ha ottenuto il 2,95% dei voti, sfiorando di fatto lo sbarramento del 3%.

Elezioni 25 settembre, quali membri del centrosinistra non sono stati eletti

Non solo Emma Bonino. Tra i nomi della compagine del centrosinistra che non sono stati confermati troviamo anche Monica Cirinnà. La senatrice che era stata la principale fautrice della legge sulle unioni civili era stata candidata in un collegio uninominale di Roma.

Non ce l’ha fatta nemmeno Emanuele Fiano che ha perso il confronto nel collegio di Sesto San Giovanni perdendo contro Isabella Rauti. È fuori anche Andrea Marcucci: “È probabilmente il risultato più basso od uno dei più bassi del centrosinistra nella storia, con questi dati, prendo atto anche della mia sconfitta nel collegio toscano dove ero candidato”, è quanto ha scritto su Twitter.

Non eletto Bobo Craxi

Ha fatto infine rumore in queste ultime ore la mancata elezione di Bobo Craxi. Il figlio di Bettino Craxi che si era candidato nel collegio uninominale di Palermo per il Psi, si era scontrato in qualche modo direttamente con la sorella Stefania. Quest’ultima al contrario del fratello è stata eletta nel collegio uninominale di Gela al Senato per Forza Italia.