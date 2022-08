Elezioni 25 settembre, Salvini ha incontrato Berlusconi in Sardegna

"Taglio delle tasse, pensioni più dignitose, grandi opere pubbliche, sicurezza e tanto altro ancora”: Matteo Salvini ha incontrato Berlusconi in Sardegna

Fare il punto della situazione e lanciare un messaggio sul programma condiviso: ecco uno dei motivi per cui Matteo Salvini ha incontrato Silvio Berlusconi a Villa Certosa a margine di un incontro elettorale della Lega in Sardegna. Il leader del Carroccio non a caso esibisce lo stesso post del Cav per sottolineare l’unità di intenti del centrodestra.

Salvini ha incontrato Berlusconi in Sardegna

Dal canto suo il leader di Forza Italia ha scritto in una storia Instagram: “Con Matteo Salvini abbiamo parlato del programma del centrodestra e di come rilanciare l’Italia: taglio delle tasse, pensioni più dignitose, grandi opere pubbliche, sicurezza e tanto altro ancora”. Questo per chiosare: “Il 25 settembre è importante andare a votare e votare Forza Italia“. La foto a corredo è stata scattata insieme al leader leghista ed offre un’immagine molto “friendly”, con i due che si stringono la mano sorridenti.

Dal canto suo Salvini ha postato posta la medesima foto insieme a Silvio Berlusconi ed ha scritto, semplicemente invertendo il preambolo: “Pomeriggio di lavoro con l’amico Silvio”.

“Il 25 settembre parola agli italiani”

Insomma, su Facebook Salvini ha ricalcato in tutto e per tutto il post del presidente di FI pubblicato sui social. Tanto che poi ha “aggiunto”: “Abbiamo parlato di come rilanciare l’Italia: taglio delle tasse, pensioni più dignitose, grandi opere pubbliche, sicurezza e tanto altro ancora”.

La chiosa si Salvini è più ecumenica: “l 25 settembre, finalmente, la parola tornerà agli italiani“.