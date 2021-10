Elezioni: a Favara in testa Palumbo sostenuto da liste centrosinistra

Palermo, 11 ott. (Adnkronos) – E' Antonio Palumbo il candidato sindaco in vantaggio a Favara, quando manca il 40 per cento degli scrutini. Al momento il candidato del centrosinistra sfiora il 40 per cento dei voti. E' sostenuto dalle liste Favara per i Beni Comuni, L'Altra Favara e Partito Democratico.

Subito dopo c'è il candidato Salvatore Montaperto con il 34 per cento dei voti, sostenuto da #Diventera'Bellissima, Fratelli d'Italia, Udc, Facciamo Squadra con Montaperto sindaco, Montaperto per Favara, Vivi Favara e Fab.Aria nuova.