Elezioni: Accoto (M5s), 'italiani premieranno chi permette di vivere dignitosamente'

Roma, 26 ago. (Adnkronos) – "Il nostro è un Paese nel quale esiste un problema povertà che può diventare una vera e propria emergenza sociale. Chi parla da una parte di introdurre la Flat Tax e dall’altra di tagliare un sussidio fondamentale come il Reddito di Cittadinanza dimostra di non conoscere il Paese reale che vorrebbe governare”.

E’ quanto afferma la senatrice Rossella Accoto, Sottosegretaria al Lavoro e alle Politiche Sociali.

“L’Eurostat ha sottolineato come nel 2021 le persone a rischio di povertà, ovvero quelle con un reddito inferiore al 60% di quello medio disponibile, erano 11,84 milioni con una percentuale del 20,1% della popolazione, in crescita dal 20% del 2020. Inoltre se si guarda anche all’esclusione sociale, cioè a tutti i nuclei familiari che hanno difficoltà anche solo a riscaldare la propria abitazione o ad acquistare carne o pesce due o tre volte a settimana, le persone in difficoltà superano i 14,83 milioni pari al 25,2% della popolazione.

Un dato devastante; 1 italiano su 4 è in pericolo, molto spesso anche in presenza di un impiego che non è sufficiente a garantire una vita dignitosa. Da sempre il Movimento 5 Stelle porta avanti la visione di un Paese più inclusivo ed egualitario, per questo gli italiani sanno che alle prossime elezioni politiche ci sarà da scegliere tra chi gli toglierà ogni sussidio e possibilità di sopravvivenza e chi invece lavora per aumentare quella rete di protezione sociale che ha come colonna portante il Reddito di Cittadinanza e che dovrà includere anche il Salario minimo per la realizzazione di una vera agenda sociale”, ha concluso Accoto.