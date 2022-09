Elezioni: al Pd messaggio opposizione Orban, 'non fatevi del male, non appoggiate suoi amici'

Roma, 23 set (Adnkronos) – "Non ascoltate quello che Orban o i suoi alleati italiani dicono di lui. Ascoltate e guardate ciò che fa. Così potrete rendervi conto e potrete evitare una catastrofe nazionale. Non fatevi del male, non appoggiate gli amici di Orban! Votate per i candidati del Partito democratico.

È così che potrete costruire un Paese che funziona ed è sicuro per voi”. Alla manifestazione del Pd è arrivato anche un video messaggio di Klara Dobrev, vice presidente del Parlamento europeo e esponente di Coalizione democratica, il centrosinistra ungherese all'opposizione di Orban.

"Cari amici, democratici italiani. Sento dire che nella campagna elettorale il primo ministro ungherese è spesso citato come una sorta di modello da seguire. Orban è visto da molti all’estero come un esempio di conservatorismo cristiano.

Ma lasciate che vi dica chi è davvero Orban", spiega Dobrev.

"L’Ungheria vive una corruzione che non si vedeva dai tempi della Grande guerra" e "Orban ha usato la mano pubblica per far chiudere quasi tutti i giornali, siti e Tv indipendenti. Nel Paese esiste solo la propaganda del governo senza contraddittorio e la voce dell’opposizione non arriva nemmeno agli elettori. È questo quello che volete seguire?", dice tra l'altro l'europarlamentare.