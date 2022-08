Elezioni: Alaimo-Giarrizzo (Ic), 'contributo per affitto e libri a studenti fuori sede'

Roma, 26 ago. (Adnkronos) – "Anche nelle università siciliane ritorna la didattica in presenza dopo due anni di restrizioni dovute alla pandemia. Ma una spiacevole sorpresa attende gli studenti fuori sede: rispetto ai primi mesi del 2021, gli affitti sono aumentati del +11%.

Personalmente so cosa significa studiare fuori dal proprio comune, conosco i sacrifici che affrontano le famiglie per garantire adeguati studi ai propri figli. Anche per questo motivo con il collega Andrea Giarrizzo, nell’ambito del progetto 'Giovani, rilancio e sviluppo', abbiamo pensato come migliorare il futuro dei ragazzi proprio a partire dalla formazione che deve essere per tutti di libero accesso". Così i deputati di Impegno Civico Roberta Alaimo e Andrea Giarrizzo.

"Nel programma di Impegno Civico – aggiungono – è previsto un assegno mensile per tutti i giovani che vogliano studiare in una università fuori dalla loro città di residenza. Questo aiuto economico terrà conto del costo di libri di testo, della casa, dei trasporti. Ad ognuno deve essere garantito il diritto di studiare, al resto ci deve pensare lo Stato".