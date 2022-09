Elezioni: Amendola (Pd), 'deroga per aiuti di Stato, così sollievo a tante Pmi'

Roma, 19 set. (Adnkronos) – "Siamo vicini agli imprenditori che, insieme alle famiglie, stanno pagando il prezzo più alto di questa crisi energetica. Questo è il messaggio che ho voluto dare oggi a Confindustria Basilicata. Vogliamo aiutare il tessuto imprenditoriale locale, vogliamo rilanciarlo perché sia competitivo a livello nazionale e internazionale".

Così Enzo Amendola ad un incontro con Confindustria Basilicata.

"Il nostro obiettivo è permettere al Made in Basilicata di affermarsi come eccellenza del Made in Italy nel mondo e, per raggiungere questo scopo, occorre innanzi tutto tutelare le aziende diffuse sul territorio. Per questo abbiamo presentato come Pd la proposta di deroga per gli aiuti di Stato, un’iniziativa fondamentale per dare sollievo immediato alle tante Pmi lucane".

"Rivendico le risorse messe a disposizione grazie al Pnrr, ma per reggere la sfida dobbiamo innanzi tutto fare atti semplici come le deroghe sugli aiuti di Stato.

Grazie al Presidente Francesco Somma per il tempo e l'attenzione. L’incontro è stato l’occasione per ascoltare le preoccupazioni e le proposte di imprenditori, artigiani e tessuto produttivo lucano".