Elezioni amministrative 12 giugno 2022: chi sono i candidati a Catanzaro?

Si avvicinano le importanti elezioni amministrative del 12 giugno 2022: ecco chi sono i candidati alla poltrona di sindaco del comune di Catanzaro

Elezioni amministrative del 12 giugno 2022: chi sono e quanti sono i candidati sindaco a Catanzaro? Sono sei i nomi in lizza per la carica di primo cittadino del comune in Calabria e con loro sono al vaglio degli elettori altrettante ricette di governo.

Il sindaco uscente Sergio Abramo non è presente in alcuna lista e il clima pare non essere più nettamente favorevole al centro destra uscente. Ad ogni modo il centro destra non correrà coeso, con Forza Italia, Lega e Fratelli d’Italia che sostengono candidati diversi.

Chi sono i candidati a Catanzaro

Azzurri e Carroccio schierano l’ex esponente del Pd e docente universitario Valerio Donato: con lui anche Italia Viva e Udc. E Fratelli d’Italia? Ha la sua candidata di partito, è Wanda Ferro, ex presidente della provincia di Catanzaro dal 2008 al 2014 e dal 2018 deputato del partito di Giorgia Meloni.

Partito Democratico e Movimento 5 stelle vieggiano appaiati ed appoggiano la candidatura del 52enne Nicola Fiorita, docente all’Università della Calabria.

Avvocati e docenti universitari

C’è poi l’avvocato Antonello Talerico, ex candidato al Consiglio regionale sotto il simbolo di FI, ma stavolta il legale abdrà da solo con una sua lista e con l’appoggio di cinque civiche. I media spiegano che al presidente del Consiglio dell’ordine degli avvocati di Catanzaro è arrivato un “in bocca al lupo” da parte di Vittorio Sgarbi.

Francesco di Lieto conta sull’appoggio di Insieme osiamo e di quello dei partiti di estrema sinistra. Il sesto ed ultimo candidato sindaco a Catanzaro è il consulente di marketing e comunicazione Antonio Campo, detto Nino: dalla sua c’è la lista Catanzaro Oltre.