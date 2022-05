Elezioni amministrative 12 giugno 2022, chi sono i candidati a Genova?

Il 12 giugno prossimo ci saranno le elezioni amministrative in più di 1000 comuni italiani: scopriamo chi sono i candidati di Genova

Il giorno in cui si terranno le elezioni amministrative si sta avvicinando a grandi passi. Il prossimo 12 giugno anche i cittadini di Genova saranno chiamati alle urne per scegliere il nuovo sindaco: ecco chi sono tutti i candidati del capoluogo ligure.

Genova, Bucci si ricandida alle elezioni amministrative del prossimo 12 giugno

Nella città di Genova sono sette le persone che si candideranno ad essere il nuovo sindaco. Primo fra tutti, il sindaco uscente Marco Bucci, che corre per un secondo mandato sostenuto dal suo centrodestra. Il 62enne capo d’azienda è attualmente in carica da 5 anni. Bucci, al momento, sembra essere il favorito per una ricoferma come sindaco di Genova e potrebbe addirittura vincere da subito, evitando il ballottaggio.

Gli altri candidati della città di Genova

Ma chi sono gli altri 6 candidati in corsa per il posto di sindaco di Genova? Il principale contendente del sindaco uscente sembra che sarà Ariel dello Strologo, sostenuto da una coalizione progressista che riunisce anche il Partito democratico e il Movimento 5 Stelle. Poi abbiamo Mattia Crucioli, ex M5s, oggi in quota Alternativa; Antonella Marras, sostenuta dalla lista ‘La sinistra insieme’; Cinzia Ronzitti, 59enne sindacalista in corsa con il sostegno del Partito Comunista dei Lavoratori; Carlo Carpi, della lista ‘Insieme per Genova‘ e, infine, il candidato del Movimento 3V (contrario all’obbligo vaccinale), Martino Manzano Olivieri.