Elezioni amministrative 12 giugno 2022: chi sono i candidati a L’Aquila?

Biondi, Pezzopane, Di Benedetto e Volpe, ecco chi correrà per le elezioni amministrative 12 giugno 2022 e chi sono i candidati sindaco a L’Aquila

Ci sono anche comuni italiani molto importanti chiamati al voto per le elezioni amministrative del prossimo 12 giugno 2022: chi sono ad esempio i candidati a L’Aquila? In lizza per la carica di primo cittadino ci sono quattro persone incluso il sindaco uscente Biondi che alcuni sondaggi non confermati darebbero per favorito.

Il dato è che con le amministrative alle porte le formazioni politiche e civiche stanno davvero “scaldando i motori”. Le comunali si terranno in data domenica 12 giugno insieme ai cinque referendum di tipo abrogativo in materia di giustizia che a loro volta hanno ottenuto il disco verde da parte della Corte costituzionale dopo l’input di Radicali prima e Lega dopo.

Ecco chi sono i candidati a L’Aquila

In totale saranno quattro i candidati sindaco.

Per questa tornata sarà di nuovo in campo a L’Aquila Pierluigi Biondi, il sindaco sostenuto dal centrodestra che proverà a ottenere un secondo mandato. Biondi è sostenuto anche per questa volta da tutta la coalizione. I media spiegano invece che il centrosinistra andrà a chiedere il consenso decisamente in maniera meno compatta. Il Partito Democratico sosterrà Stefania Pezzopane insieme al Movimento 5 stelle, mentre una seconda fetta definita “moderata” avrà in Americo Di Benedetto il suo uomo di punta per ambire a diventare sindaco.

Poker aquilano chiuso con Simona Volpe, che correrà in rappresentanza della lista Liber L’Aquila.

C’è anche una lista “No Vax”

La lista ed ovviamente la sua rappresentate di vertice che punta alla sindacatura sono assolutamente contrarie “ad ogni imposizione in materia di vaccini”. Dato che L’Aquila è un Comune con più di 15mila abitanti il ballottaggio e gli eventuali “apparentamenti” di seconda istanza incombono: se quindi nessun candidato al primo turno dovesse ottenere la maggioranza assoluta allora si procederà a un ballottaggio tra i due più votati.