Elezioni amministrative 12 giugno 2022, chi sono i candidati a Messina?

Chi sono i cinque profili candidati alle elezioni amministrative di Messina in programma per il prossimo 12 giugno 2022.

Anche la città di Messina, in Sicilia, figura tra i tanti comuni in cui si terranno le elezioni amministrative il 12 giugno 2022. In quella data, denominata Election Day, si voterà anche il Referendum sulla Giustizia. Scopriamo chi sono i cinque candidati sindaco della città siciliana.

Elezioni amministrative Messina 12 giugno 2022: i candidati

I candidati sono cinque ed uno di questi dovrà sostituire il sindaco uscente Cateno De Luca. Tra i favoriti vi è Federico Basile, da sempre nelle grazie di De Luca, è rappresentato da ben nove liste che sono: Con de Luca per Basile sindaco, Orgoglio messinese, Senza se e senza ma, Gli amici di Federico, Insieme per il lavoro Clara Crocè, Mai più baracche, Amo Messina, Basile sindaco di Messina, Prima l’Italia.

Si apprende da Vocedipopolo.it che un sondaggio realizzato da Swg e commissionato da Associazione Sicilia Vera, da Basile al 37-41% tra le preferenze dei messinesi.

Gli altri candidati alle amministrative nella città di Messina

Per quanto riguarda gli altri quattro candidati, vi sono: