Elezioni amministrative 12 giugno 2022, chi sono i candidati a Piacenza?

Chi sono i sei profili candidati alle elezioni amministrative di Piacenza in programma per il prossimo 12 giugno 2022.

Tra le città in cui il 12 giugno 2022 si terranno le elezioni amministrative (e i cinque referendum sulla giustizia) c’è anche Piacenza: vediamo chi sono i candidati schierati dalle diverse coalizioni che si contenderanno il ruolo di sindaco.

Elezioni amministrative 12 giugno 2022: i candidati a Piacenza

Saranno in totale sei i candidati in lizza in questa tornata elettorale. Tra questi l’attuale prima cittadina Patrizia Barbieri, esponente del centrodestra e sostenuta da Lega, Forza Italia, Fratelli d’Italia e dalla sua lista Patrizia Barbieri sindaco. Già vittoriosa nel 2017, cercherà di ottenere un secondo mandato consecutivo a Palazzo Mercanti.

La sua principale sfidante sarà la consigliera regionale Katia Tarasconi, sostenuta da una coalizione di centrosinistra formata da Partito Democratico, Azione, Piacenza oltre, Piacenza coraggiosa, Pensionati piacentini e Katia Tarasconi-Lista civica per Piacenza.

Il Movimento Cinque stelle, insieme ad Alternativa per Piacenza, Europa verde e Sinistra, ha invece scelto Stefano Cugini come candidato.

Questi gli altri tre candidati che si sfideranno per ricoprire il ruolo di sindaco della città: