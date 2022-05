Elezioni amministrative 12 giugno 2022, chi sono i candidati a Taranto?

La guida ufficiale alle elezioni amministrative di Taranto, con tutti i candidati, i sondaggi e la data in cui si dovrà votare.

Domenica 12 giugno si terranno le elezioni amministrative Taranto 2022. I candidati in corsa in totale saranno quattro. Tutto quello che c’è da sapere sulle elezioni.

Le elezioni amministrative Taranto 2022

Domenica 12 giugno si terranno le elezioni amministrative a Taranto, insieme ai cinque referendum sulla giustizia. Se nessuno dei candidati dovesse raggiungere il 50% al primo turno, ci sarà un ballottaggio domenica 26 giugno. I seggi saranno aperti dalle ore 7 alle 23 e una volta chiuse le urne ci sarà prima lo spoglio per i cinque referendum e poi, dalle 14 di lunedì 13 giugno, inizierà lo scrutinio delle amministrative.

La legge elettorale delle elezioni amministrative in Italia è di stampo maggioritario per quanto riguarda l’elezione del sindaco, mentre la ripartizione dei consiglieri avviene in maniera proporzionale. Taranto è un comune con più di 15.000 abitanti per cui se nessuno dovesse ottenere la maggioranza al primo turno si procederà con un ballottaggio e nel caso dovesse verificarsi la parità sarà eletto il sindaco più anziano. Si andranno a eleggere 32 consiglieri, escluso il sindaco, e saranno ammesse tutte le liste che avranno superato la soglia di sbarramento del 3% dei voti validi.

I candidati di Taranto

I candidati per Taranto sono quattro:

Luigi Abbate : Partito meridionalista, Taranto next generation, Taranto senza Ilva;

: Partito meridionalista, Taranto next generation, Taranto senza Ilva; Massimo Battista : Una città per cambiare, Periferie al centro, Taranto città normale;

: Una città per cambiare, Periferie al centro, Taranto città normale; Rinaldo Melucci : Partito democratico, Movimento 5 Stelle, Europa verde, Pri-Psi, Con Taranto, Autonomi e partite Iva, Taranto crea, Più centrosinistra Taranto Emiliano, Taranto 2030, Taranto mediterranea, Taranto popolare;

: Partito democratico, Movimento 5 Stelle, Europa verde, Pri-Psi, Con Taranto, Autonomi e partite Iva, Taranto crea, Più centrosinistra Taranto Emiliano, Taranto 2030, Taranto mediterranea, Taranto popolare; Walter Musillo: Fratelli d’Italia, Forza Italia, Noi con l’Italia, Prima l’Italia, Patto popolare, AT6, Insieme, Movimento sportivo, Patto per Taranto, Taranto davvero.

I sondaggi

L’11 marzo, in vista delle elezioni, l’istituto Winpoll ha realizzato un sondaggio per conto di Scenari Politici. Il responso sembra voler confermare Ridaldo Melucci, anche se nel corso del tempo tutto potrebbe essere cambiato.