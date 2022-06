Elezioni amministrative 12 giugno 2022, l’affluenza alle urne in tempo reale

Tutti i dati aggiornati in tempo reale sull'affluenza alle elezioni amministrative del 12 giugno 2022: la prima percentuale verrà resa nota alle 12.

Domenica 12 giugno 2022 i cittadini di mille comuni italiani saranno chiamati alle urne, oltre che per esprimersi sui cinque referendum in tema di giustizia, anche per votare alle elezioni amministrative: qui i dati relativi all’affluenza alle urne resi noti dal Ministero dell’Interno.

Elezioni amministrative 12 giugno 2022: l’affluenza

Come di consueto, Notizie.it seguirà tutte le fasi del voto, dall’apertura dei seggi elettorali (prevista alle 7), al monitoraggio dell’affluenza fino allo spoglio (che avverrà il giorno successivo) e al risultato finale. I dati sul numero degli aventi diritto che si sono recati a votare verranno resi noti tre volte nel corso della giornata, in particolare alle 12, alle 19 e alle 23.

Alle ultime elezioni comunali, tenutesi il 3 e il 4 ottobre 2021 (primo turno), la percentuale dei cittadini che hanno esercitato il proprio diritto di voto si è attestata al 54,69%. Un numero che ha fatto segnare un record per la bassa partecipazione, contando che dal 2010 al 2020 la minore affluenza si era registrata nel 2017 con il 60,07%.

Elezioni amministrative 12 giugno 2022, l’affluenza: dove si vota

Sono circa mille i comuni italiani in cui si voterà per rinnovare il Consiglio Comunale. Le elezioni coinvolgeranno in particolare quattro capoluoghi di regione (Genova, Palermo, Catanzaro e L’Aquila) e ventidue capoluoghi di provincia (Alessandria, Asti, Barletta, Belluno, Como, Cuneo, Frosinone, Gorizia, La Spezia, Lodi, Lucca, Messina, Monza, Oristano, Padova, Parma, Piacenza, Pistoia, Rieti, Taranto, Verona e Viterbo).