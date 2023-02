Il Consiglio dei ministri ha stabilito che il primo turno delle elezioni amministrative che vedranno il coinvolgimento di circa 800 comuni si terrà nelle giornate del 14 e 15 maggio 2023.

Elezioni amministrative 2023, primo turno il 14 e il 15 maggio: la decisione del Cdm

Circa 800 comuni italiani saranno chiamati alle urne in primavera. Conclusa l’ultima tornata elettorale con le elezioni Regionali in Lazio e in Lombardia che hanno visto trionfare i candidati del centrodestra Francesco Rocca e Attilio Fontana, a maggio i seggi verranno riaperti. La decisione è stata presa dal Consiglio dei ministri che ha fissato la data del primo turno delle prossime elezioni amministrative.

I cittadini dei comuni interessati potranno votare nelle giornate del 14 e del 15 maggio.

Ancora un test per i partiti italiani prima delle Europee del 2024

L’imminente consultazione rappresenterà un nuovo banco di prova non solo per la maggioranza ma anche – e soprattutto – per le opposizioni, soprattutto se si guarda in prospettiva con l’avvicinarsi delle prossime elezioni Europee che si terranno nel 2024. Queste ultime rappresenteranno un momento importante per gli equilibri politici dell’Italia in quanto potrebbero decretare un ulteriore rafforzamento degli assetti esistenti o far emergere nuovi rapporti di forza tra i partiti di centrodestra e quelli di centrosinistra.