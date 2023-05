Nelle giornate di domenica 14 e lunedì 15 maggio si terranno le elezioni amministrative 2023, con 6,3 milioni di italiani al voto. I seggi sono stati aperti alle 7.

Elezioni amministrative 2023, si vota il 14 e 15 maggio: l’apertura dei seggi

Alle ore 7 di questa mattina, domenica 14 maggio, sono stati aperti i seggi per le elezioni comunali che riguardano i cittadini di 790 comuni, di cui 195 a Statuto Speciale, tenendo conto che in Sicilia e Sardegna si vota il 28 e 29 e in Valle D’Aosta il 21. In totale sono 6,3 milioni gli italiani chiamati a votare per eleggere il proprio sindaco. Su 7.901 comuni italiani si vota quindi in 790, di cui 595 appartenenti a regioni a Statuto ordinario, pari al 75,3% e 195 appartenenti a regioni a Statuto speciale ovvero il 24,7%. I seggi sono aperti dalle 7 alle 23 di domenica 14 maggio e dalle 7 alle 15 di lunedì 15 maggio.

Elezioni amministrative 2023: nella giornata di oggi al voto 13 capoluoghi di provincia

Complessivamente, i capoluoghi di provincia alle urne sono 18, di cui un capoluogo di regione, Ancona. Nella giornata di oggi, domenica 14 maggio, il voto riguarda 13 capoluoghi di provincia, ovvero Ancona, Brescia, Brindisi, Imperia, Latina, Massa, Pisa, Siena, Sondrio, Teramo, Terni, Treviso e Vicenza. L’eventuale turno di ballottaggio è poi previsto nei giorni di domenica 28 e lunedì 29 maggio per queste province, il 4 giugno per Trentino e Valle D’Aosta e l’11 e il 12 giugno in Sicilia e Sardegna.