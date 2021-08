Elezioni amministrative a Salerno, la pornostar Priscilla Salerno scende in politica

Le prossime elezioni politiche di Salerno vedranno come protagonista anche la pornostar Priscilla Salerno: il commento.

La programmazione delle elezioni politiche a Salerno è in corso e c’è da registrare l’ufficializzazione della candidatura della pornostar Priscilla Salerno.

Elezioni Salerno, la candidatura di Priscilla Salerno

L’annuncio è stato dato dal Nuovo PSI che ha parlato della candidatura di Priscilla Salerno nella cittadina campana.

Il commento della notizia arriva in primis dal segretario Nazionale Lucio Barani. “I socialisti sono sempre stati dalla parte di chi combatte i pregiudizi e di chi si caratterizza per battaglia di libertà e civiltà. Con Priscilla avvieremo un ragionamento e se sono garofani, fioriranno” ha dichiarato Barani.

La pornostar è originaria della cittadina campana e non ha escluso la propria gioia per quanto deciso.

“Salerno è la città nella quale sono nata, dove vive la mia famiglia. Spero di dare un contributo e di essere giudicata, senza pregiudizi, per le battaglie che intendo fare. Per i giovani e nelle scuole per raccontare i rischi del web, per le donne“. La donna ha parlato anche di cosa fare e perché abbia scelto questo partito. “Immagino eventi internazionali nella città. Scelgo il campo del centrodestra, moderato e costruttore, perché qui ho più sintonia.

Non farò le battaglie contro nessuno, non è il mio stile cercare nemici” ha commentato Priscilla Salerno.

Elezioni Salerno, Priscilla Salerno scende in campo: i precedenti

Antonio di Cunzolo, coordinatore provinciale del Nuovo PSI, ha parlato della decisione sulla imprenditrice attiva nel mondo dell’hard. “I liberal socialisti del Nuovo Psi sono lieti di raccogliere la disponibilità di Priscilla Salerno e di candidarla alle prossime amministrative di Salerno” ha dichiarato Di Cunzolo.

Un’altra recente protagonista del mondo a luci rosse, con un passato nel mondo della politica nazionale, è Ilona Staller, meglio conosciuta come Cicciolina. La donna ha creato la prima audioguida ai “nudi classici” ideata dal sito a luci rosse “Pornhub Classic Nudes“: non sono mancate a tal proposito le polemiche. L’invito è rivolto alla scoperta delle immagini erotiche nascoste nei grandi capolavori dell’arte che sono raccolti nei più importanti musei sparsi in giro per il mondo. Trattandosi di “uso improprio di un’opera d’arte”, oltre che violazione dei “diritti di immagine” di proprietà del museo, la Galleria ha deciso di passare l’intera faccenda al proprio ufficio legale.