Elezioni: appello di Maio a leader, 'lettera a Ue per tetto a prezzo gas'

Roma, 31 lug. (Adnkronos) – "Lancio un appello a tutti leader. Il governo Draghi è rimasto in carica per gli per affari correnti e intanto il prezzo al tetto del continua a salire. Propongo a tutti i leader -un appello concreto- di sottoscrivere una lettera alla Commissione europea per sostenere la battaglia del tetto massimo al prezzo gas, sostenere il governo Draghi, al di là delle divergenze politiche, nei negoziati europei.

Per dargli forza serve che le forze politiche si uniscano. Con il tetto passeremmo da 216 a 80 euro a megawatt/ora". Lo ha detto il ministro agli Affari esteri Luigi Di Maio, a capo di 'Italia per il Futuro', ospite di 'Mezz'ora in più' su Rai3.