Parigi, 26 set. (Adnkronos) – "Anche in Francia l'estrema destra è vicina al potere: quello che succede oggi a Roma arriverà a Parigi tra 4 anni se i partiti al Governo non si sveglieranno per preparare programmi seri e convincenti". Ad affermarlo è l'economista, saggista e banchiere francese, Jacques Attali in un tweet commentando l'esito delle elezioni in Italia.