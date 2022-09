Elezioni: attesa in quartier generale M5S, 3 sale allestite e servizio sicurezza

Roma, 25 set. (Adnkronos) – Tutto pronto nel quartier generale del M5S per la notte elettorale, in attesa della chiusura delle urne fissata, salvo imprevisti, per le 23. Tre le sale allestite per la stampa -di cui una ad hoc per le dirette tv- un centinaio i giornalisti e gli operatori accreditati per l'occasione.

Il leader del M5S, Giuseppe Conte, non è ancora giunto nella sede di Campo Marzio, arriverà poi, insieme ai vicepresidente ed altri big del Movimento. E' stato previsto un imponente servizio di sicurezza, all'ingresso e al primo piano, dove il M5S ha i suoi uffici.

Presente in sede e in prima linea, lo staff che cura la comunicazione dell'ex premier. Oltre a Rocco Casalino, al fianco di Conte l'ex capo ufficio stampa di Palazzo Chigi Chiara Ricciuti, i giornalisti Samir Hassan, Alessandro Redirossi e Martina Pietrosanti, Nick 'il Nero', fotografo ''arruolato' nel Movimento dai tempi di Beppe Grillo e Gianroberto Casaleggio.

Assente, invece, ma per un'ottima causa, il social media manager Dario Adamo, altro 'uomo ombra' di Conte dai tempi di Palazzo Chigi: da poche ore è diventato papà del piccolo Alessandro.