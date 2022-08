Elezioni, Attilio Fontana dice no alle politiche: “Mi ricandido in Lombardia”

Il presidente di regione Attilio Fontana dice no alle elezioni politiche, ma rilancia: "Tra otto mesi sono pronto per le regionali della Lombardia"

Il presidente della regione Lombardia, Attilio Fontana, non ha intenzione di candidarsi alle prossime elezioni politiche del 22 settembre. Fontana è convinto di dover continuare il suo lavoro per la Lombardia: “Mi ricandiderò alle regionali.”

Elezioni, Attilio Fontana: “Mi candido in Lombardia”

Attilio Fontana è tornato a parlare con un lungo post sul suo profilo Facebook della possibilità di essere candidabile alle prossime elezioni politiche italiane, attese per il 22 settembre. Fontana ha dichiarato di non essere interessato alle politiche, ma di avere altri piani per il suo futuro: “Mancano sette mesi alle elezioni in Lombardia alle quali mi candido per l’intero centrodestra per completare il lavoro di questa prima legislatura.”

La prossima candidatura: su cosa si lavorerà?

Lo stesso Fontana ha poi proseguito, spiegando quali sono i temi della sua prossima candidatura: “I temi che impegnano la nostra agenda in questo scorcio di legislatura e che già disegnano l’orizzonte verso cui bisogna muoversi spediti e determinati, sono: l’attenzione alle persone e gli investimenti per i giovani, ma anche il sostegno alle imprese e al lavoro. Lavoreremo sulle infrastrutture per un territorio che merita parità di condizioni competitive in ogni provincia e grandi eventi come l’appuntamento delle Olimpiadi 2026.”