Elezioni Australia, storica vittoria dei laburisti con Albanese

Milano, 3 mag. (askanews) – Il Partito laburista australiano del premier Anthony Albanese ha vinto le elezioni politiche australiane: lo ha annunciato l’emittente televisiva Abc, anche se, con lo spoglio ancora in gran parte da completare, rimane l’incognita della maggioranza.

“Grazie al popolo australiano per l’opportunità di continuare a servire la nazione migliore sulla Terra”, ha detto il candidato del labour e attuale premier australiano, il quale ha aggiunto che gli elettori hanno “votato per i valori australiani: per l’equità, la speranza e le opportunità per tutti.

Per la forza di mostrare coraggio nelle avversità e gentilezza verso chi è nel bisogno”.

Anche il suo sfidante Peter Dutton ha ammesso la sconfitta nonostante la conta dei voti non sia ancora terminata: “Prima ho chiamato il Primo Ministro per congratularmi con lui per il successo di stasera. È un’occasione storica per il Partito Laburista e ne siamo consapevoli”, ha dichiarato.

Non è ancora chiaro se Albanese riuscirà a governare da solo o dovrà allearsi con i Verdi e altri partiti indipendenti per formare una coalizione di maggioranza, ma la sua conferma al potere non viene data in dubbio. Albanese sarà comunque il primo capo del governo a conquistare una rielezione dal 2004 ad oggi.

Il leader dell’opposizione liberale, Peter Dutton, non solo ha visto naufragare le speranze della sua coalizione (favorita all’inizio della campagna elettorale) ma ha perso il proprio seggio parlamentare a Brisbane.