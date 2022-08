Elezioni: Azione, 'esperto energia e nucleare Zollino in lista terzo polo'

Roma, 26 ago. (Adnkronos) – "Giuseppe Zollino, professore all’Università di Padova di Tecnica ed Economia dell’Energia e di Impianti Nucleari, è il candidato del Terzo Polo a Torino alla Camera dei Deputati per il Piemonte 1 P01. E’ stato nominato in Azione Responsabile tematico Energia ed Ambiente.

Il professor Zollino ha lavorato tredici anni a Bruxelles – prima presso il Parlamento europeo, poi con la Commissione – occupandosi di politiche e tecnologie energetiche". Lo rende noto Azione.

Commentando la sua candidatura, il presidente di Azione, il senatore Matteo Richetti, dichiara: “Siamo molto contenti di averlo con noi a bordo. In un momento complesso come questo, è importante avere a disposizione competenze straordinarie come le sue. Lo ringraziamo per aver scelto di mettersi a disposizione: insieme, aiuteremo gli italiani ad affrontare i problemi dell’immediato e le sfide che ci attendono”.